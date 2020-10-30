İzmir Valisi Köşger: 'Yıkılan binalar olduğu ihbarı var'

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yıkılan binalar olduğu yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi. Köşger, Bayraklı ve Bornova tarafında bazı binaların yıkıldığı ihbarı olduğunu ve ekiplerin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.