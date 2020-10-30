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İzmir Seferihisar'da 6.6'lık deprem: İstanbul'dan hissedildi

İzmir'de bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Sisam Adası açıkları olduğu belirtilen deprem Ege ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi.

Güncel 30.10.2020, 15:00 30.10.2020, 15:04
2012
İzmir Seferihisar'da 6.6'lık deprem: İstanbul'dan hissedildi

İzmir'de meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

Depremin uzun sürdüğü belirtiliyor.

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