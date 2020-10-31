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İzmir'i yıkan deprem Yunanistan'da da can aldı: 2 ölü

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'ın Sisam Adası'nda da etkin olarak hissedilen deprem adada yıkımlara sebep oldu. Yaklaşık 50 evin yıkıldığı, bir kız bir de erkek iki gencin ise öldüğü ifade edildi.

Güncel 31.10.2020, 10:59 31.10.2020, 11:13
2013
İzmir'i yıkan deprem Yunanistan'da da can aldı: 2 ölü

Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde saat 14.51’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden Yunanistan’ın Sisam Adası da etkilendi.

Deprem İzmir'de pek çok can aldı. Yunanistan'da da yıkıma yol açan deprem hakkında orada da 'can aldı mı, kimse öldü mü?' soruları merak edildi.

Sisam’da (Samos) yaklaşık 50 evin yıkıldığı ve arabaların hasar gördüğü belirtildi. Çok sayıda yaralının yanı sıra üzerine duvar yıkılan 2 gencin de öldüğü belirtildi. 

Deprem aynı zamanda adada tsunamiye yol açtı.

#Yunanistan #deprem #ölen #yaralanan #sisam #samos
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