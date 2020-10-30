İzmir depreminde 24 kişi hayatını kaybetti

AFAD: DEPREMDE 24 CAN KAYBI VE 804 YARALI VAR

Depremde 24 can kaybı ve 804 yaralı olduğunu duyuran AFAD, 7 binadan 4 binada çalışmaların tamamlandığını; 13 binada çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

AFAD tarafından vatandaşlara “Hasarlı binalara girmeyin. Yolları acil yardım araçları için boş bırakın. Evleri terk ederken doğalgaz kokusu yoksa telefonla sesli arama yapmayın. Doğalgaz ve su vanalarını kapatın, elektrik şalterini indirin, vanayı kapatın” uyarıları yapıldı.

AFAD’ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Deprem sonrasında, 24'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 244 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

* SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

* İzmir'de 725, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 799 vatandaşımız yaralanmıştır.

* İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 3.204 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirilmiştir.

* Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

* Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Ülke genelinde tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ayrıca JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

* Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askerî kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli ile araç ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Ankara'dan bölgeye giden arama kurtarma ekip ve araçlarını taşıyan uçak 19.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmıştır. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir.

* Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 10 çadır, 18 genel maksat çadırı ve 1431 battaniye sevk edilmiştir.

* Ayrıca Türk Kızılay tarafından 79 personel, 70 gönüllü, 17 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 83.593 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir; 17.000 kişiye çorba dağıtımı yapılmaktadır.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personel bölgede görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 110 personel 137 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalarına başlamıştır.

* Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114.460 maske ve 5.000 dezenfektan sevk edilmiştir. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personel olay yerine yönlendirilmiştir.

* UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 232 araç ve 832 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 87 sahada enerji ve 73 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 34 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir.

* Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

* Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.