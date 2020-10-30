İzmir depreminde 12 kişi hayatını kaybetti

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, “Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 107 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 419 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir. Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiştir. Ülke genelinde AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ayrıca JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askerî kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli ile araç ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 64 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 12 bin 593 ikram malzemesi ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek 3 mobil mutfak ve 3 sahra tipi mutfak bölgeye gönderilmiştir. 12 bin 708 kişiye çorba dağıtımı yapılmaktadır” denildi.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir”

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ayrıca Türk Kızılay tarafından 54 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 10 bin 282 ikram malzemesi ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.”

Ege'deki deprem Marmara bölgesinde de hissedildi

İzmir'de yaşanan deprem Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da hissedildi. Seferhisar açıklarında 16 kilometre derinlikte yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem Marmara bölgesindeki vatandaşları da sokağa döktü

Özellikle Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da vatandaşlar deprem sonrası soluğu sokaklarda aldılar

AFAD'dan yapılan açıklamada vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

TBMM Başkanı Şentop: "(İzmir'deki deprem) "Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir"

TBMM Başkanı Şentop, İzmir'de yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını ve bazı binaların yıkıldığını üzüntüyle öğrendim. Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir. İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: "İzmir depremiyle ilgili ulaşım ve iletişimde sorun yok"

Bakan Karaismailoğlu, İzmir'deki depremle ilgili ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sorunun olmadığını belirterek, “İzmir'de üzücü bir olay meydana geldi ve onunla ilgili her türlü irtibatları sağladık. Gerekli bilgileri alıyoruz ve yakından takip ediyoruz. Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah en az hasarla atlatacağımız bir deprem olur. Biz bakanlığımız ve diğer bakanlıklar olarak konunun tamamen üzerindeyiz. Sürekli takip ve müdahale ediyoruz” diye konuştu.

4 karşılaşma ertelendi

İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi. Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor - Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor - Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak.