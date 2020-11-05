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İzmir'deki deprem sonrası 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel 05.11.2020, 09:07
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İzmir'deki deprem sonrası 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

94 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

İzmir'de yıkılan binalar arasından çöken 6 tanesinin röntgeni çekildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişinin müşteki sıfatıyla, 40 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

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