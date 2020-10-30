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İZMİR'DEKİ DEPREM'İN BÜYÜKLÜĞÜ TAM OLARAK KAÇ?
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferhisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara'da hissedildi. Bölgede arkçı depremler devam ediyor...
Güncel 30.10.2020, 15:34 30.10.2020, 15:39
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AFAD’dan yapılan açıklamada “Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesinde saat 14.51’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denildi.
Depremin yerin 16.5 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi’ne depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi’ne göre depremin büyüklüğü 7.0.
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