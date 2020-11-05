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İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem simülasyonda canlandırıldı

İzmir’de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem Başakşehir’de bulunan deprem similasyon tırında canlandırıldı. Masa ve diğer araçların hızla sallandığı deprem anı gerçeğini aratmadı.

Güncel 05.11.2020, 11:17
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İzmir'de geçtiğimiz hafta Cuma günü meydan gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da ilçe yönetimleri vatandaşların bilinçlenmesi için bir dizi çalışmalara başladı. Başakşehir Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki Deprem Similasyon Merkezi'nde vatandaşlar deprem anı ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği noktasında bilinçlendiriliyor. Similasyonda son olarak İzmir'de 114 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki deprem canlandırıldı. Canlandırılan deprem anı gerçeğini aratmadı. Deprem anında masaların ve similasyon içerisinde bulunan diğer eşyaların hızlı bir şekilde sallandığı görüldü. Öte yandan ev içerisinde kullanılan araçların sabitlenmesinin önemi bir kez daha similasyonda ortaya çıktı.

Deprem anında bilinçli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Başakşehir Belediyesi Deprem Eğitmeni Muhammet Eresen, “Deprem öncesinde çeşitli çalışmalar ev içerisinde yapmamız gerekir. Ev içindeki odaların güvenli bölgelerini belirlemek oluyor. Bölgeleri belirledikten sonra ev içerisinde yapısal olmayan tehlikelerle alakalı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Avizelerin sabitlenmesi, evde bulunan tabloların kancalı vidalarla sabitlenmesi büyük dolapların büyükten küçüğe şekilde sabitleme yapmamız gerekiyor. Deprem esnasında kaçış yollarımızın kapatılmaması noktasında çeşitli eşya değişiklikleri yapabiliyoruz. Deprem anında soğukkanlılığımızı koruyarak çök kapan tutun, cenin pozisyonları alıp deprem geçene kadar bu şekilde beklemeliyiz. Kendimizi güvence altına aldıktan sonra çevremizde yardım edebileceğimiz kimse var mı onu kontrol etmeliyiz. Bulunduğumuz yerden çıkış yapmadan önce kapatabileceğimiz elektrik, doğalgaz vanaları varsa bunları kapatmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

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