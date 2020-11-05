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İzmir'de yaşlı adamın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada

Bina beşik gibi sallandı, o telefonla konuşmaya devam etti...Deprem anı kamerada

Güncel 05.11.2020, 16:25
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