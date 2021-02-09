İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre saat 10:30’da Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Oniki Adalar Akdeniz olarak gösterdi. İzmir ve çevre illerde de hissedilen sarsıntıyla ilgili henüz olumsuz bir olayın yaşanmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.