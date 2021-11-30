İzmir'de bir deprem daha!

İzmir'de peş peşe meydana gelen depremler büyük korkuya neden oldu.

Sabahın erken saatlerinde önce 5,1 ardından da 4,3 büyüklüğünde 2 depremle sarsılan İzmir'de saat 13.32'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 13.32'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken, derinliğini ise, 5.4 kilometre olarak duyurdu.

İZMİR GÜNE DEPREMLE UYANMIŞTI

Afet ve Acil Durum Dairesi (AFAD), İzmir Urla açıklarında saat 07.00'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 3.97 km olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise merkez üssü Oniki Adalar (Akdeniz) olan depremin büyüklüğü 5,3..

Bu depremin ardından saat 07.09'da 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

BAŞKAN SOYER VE VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehi Belediye Başkanı Tunç Soyer, depreme ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.