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İzmİr'de art arda korkutan depremler!
Ege Denizi bu sabah peş peşe depremlerle sallandı. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1, 4,8, 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi.
Güncel 01.02.2021, 09:17
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4,1, saat 08.46'da da 5,1, saat 08.47'de 4,8, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.
AFAD:"Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."