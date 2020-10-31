İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD, İzmir'de meydana gelen depremde can kaybının 24'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, “Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 31 olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

AFAD'dan yapılan açıklamada, “Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 31 olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 3.999 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 475 araç görevlendirilmiştir” denildi.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, jandarma, emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.

Ege'deki deprem Marmara bölgesinde de hissedildi

İzmir'de yaşanan deprem Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da hissedildi. Seferhisar açıklarında 16 kilometre derinlikte yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem Marmara bölgesindeki vatandaşları da sokağa döktü

Özellikle Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da vatandaşlar deprem sonrası soluğu sokaklarda aldılar.

AFAD'dan yapılan açıklamada vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

Bakan Pakdemirli: “Bütün gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Burada da büyük bir göçüğümüz var. Aşağı yukarı 21 daire. Biraz evvel canlı vatandaşlarımız enkazdan çıkarıldı. Bütün amacımız, gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması, akabinde açıkta kimsenin kalmaması, sonrasında da aç kimsenin kalmaması. Doğanlar Apartmanı'nda 21 tane daire olduğunu var sayarsak birer kişi olsa 21 kişi olduğunu düşünüyorum. Burada kesin ve net rakam yok, ama belli miktarda kişinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Buradan biraz evvel 2 kişi çıktı, ama belli bir rakam yok. 20 kişi civarında olabilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: "İzmir depremiyle ilgili ulaşım ve iletişimde sorun yok"

Bakan Karaismailoğlu, İzmir'deki depremle ilgili ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sorunun olmadığını belirterek, “İzmir'de üzücü bir olay meydana geldi ve onunla ilgili her türlü irtibatları sağladık. Gerekli bilgileri alıyoruz ve yakından takip ediyoruz. Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah en az hasarla atlatacağımız bir deprem olur. Biz bakanlığımız ve diğer bakanlıklar olarak konunun tamamen üzerindeyiz. Sürekli takip ve müdahale ediyoruz” diye konuştu.

4 karşılaşma ertelendi

İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi. Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor - Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor - Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak.