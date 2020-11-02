İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden toplamda 6 bin 478 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile bin 46 araç görevlendirildi. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülüyor.

Deprem sonrasında tüm bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirildi. 41 AFAD İl/Birlik Müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığına ait 7 adet kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 19 sorti ile gerçekleştirildi. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 19 tekne battı, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, 43 tekne karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Ege Üniversitesi Kampus Alanı, İzmir Bornova Eskişehir Stadı ve Buca Hipodromu'nda toplam bin 40 çadırın kurulumu tamamlanırken, bin 430 çadır kurulum aşamasında.

Çalışma grupları bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor

Türk Kızılay tarafından 419 personel, 40 araç, 153 bin 376 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 106 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 ve Tarım ve Orman Bakanlığından 256 personel olmak üzere toplam bin 166 personel görevlendirildi. Psikososyal çalışma grubundan 246 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup, 293 hanede 783 kişi ile görüşüldü. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edildi. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirildi. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 269 iş makinesi ve 227 personel görev yapıyor. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmıyor. Bölgeye 3 farklı operatörden toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 27 adedi kuruldu.

Deprem bölgesine toplam 24 milyon TL kaynak gönderildi

Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL'lik kaynak aktarıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi

Açıklamanın sonunda afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması istenirken, gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesinin İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Stadı'nda yapılan AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Erdoğan, “İzmir'de gerçekleşen depremden dolayı tüm halkımıza geçmiş olsun diliyorum. İzmirli kardeşlerimiz şu anda 58 vefat, 896 yaralı var. Bunların 200 kadarı tedavi altında. Bunun dışındakiler ise taburcu edildiler. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. İzmir depreminde evlerinde kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah yeni konutlarına kavuşturacağız. Enkazların kaldırılmasının ardından çalışmalara başladık. Bakanlık ve kurumların tüm ekip ve imkanlarıyla gereken her şey yapılıyor. Dün Van kongresinden İzmir'e geçtik ve kriz merkezinde toplantı yaptık. Enkaz bölgesinde de bilgileri aldık. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabbimden her türlü felaketten ve doğal afetten bizleri korumasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bölgede barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından bin 244 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5 bin 232 battaniye, 4 bin 88 yatak, 3 bin 100 uyku seti, 4 duş-wc konteyner; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edildiği belirtildi. Ayrıca Kızılay tarafından 323 personel, 281 gönüllü, 40 araç, 60 bin 655 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 99 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildiğini aktarıldı.

Barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edildiği hatırlatılan açıklamada, “Toplam 288 yatak ve battaniye sevk edilmiş ve 288 vatandaşımızın ibate ihtiyaçları karşılanmaktadır. Aşık Veysel Rekreasyon Alanına 360 çadır kurulumu yapılmış olup ayrıca 2 bin 592 yatak ve 2 bin 572 battaniye sevk edilmiştir. Ege Üniversitesi kampüs alanına 120 çadır kurulumu yapılmış olup ayrıca 864 yatak, 800 battaniye ve bin 920 yastık-çarşaf seti sevk edilmiştir. İzmir Bornova Eskişehir Stadına 250 çadır, bin 8 yatak, bin battaniye ve 980 yastık-çarşaf seti sevk edilmiştir. İzmir Buca Hipodromu'na 100 çadır, bin 440 yatak, 2 bin 400 battaniye ve 960 yastık-çarşaf seti sevk edilmiştir” denildi.

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 354 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 166 personel olmak üzere toplam 520 personel görevlendirildiği bildirilirken, psikososyal çalışma grubundan 167 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılım olduğu, 278 hanede 713 kişi ile görüşüldüğü kaydedildi. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personel olay yerine yönlendirildiği aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

“Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 192 iş makinesi ve 224 personel görev yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 102 araç görevlendirilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde 400 kişiye yemek servisi verilmektedir. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir'de toplam 17 sahada enerji kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 27 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 19 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam etmektedir.”

Deprem bölgesine toplam 24 milyon TL kaynak gönderildi

Ayrıca, çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13.000.000 TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6.000.000 TL'lik kaynak aktarıldığı bildirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bilgisi verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

Bakan Pakdemirli: “Bütün gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Burada da büyük bir göçüğümüz var. Aşağı yukarı 21 daire. Biraz evvel canlı vatandaşlarımız enkazdan çıkarıldı. Bütün amacımız, gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması, akabinde açıkta kimsenin kalmaması, sonrasında da aç kimsenin kalmaması. Doğanlar Apartmanı'nda 21 tane daire olduğunu var sayarsak birer kişi olsa 21 kişi olduğunu düşünüyorum. Burada kesin ve net rakam yok, ama belli miktarda kişinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Buradan biraz evvel 2 kişi çıktı, ama belli bir rakam yok. 20 kişi civarında olabilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: "İzmir depremiyle ilgili ulaşım ve iletişimde sorun yok"

Bakan Karaismailoğlu, İzmir'deki depremle ilgili ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sorunun olmadığını belirterek, “İzmir'de üzücü bir olay meydana geldi ve onunla ilgili her türlü irtibatları sağladık. Gerekli bilgileri alıyoruz ve yakından takip ediyoruz. Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah en az hasarla atlatacağımız bir deprem olur. Biz bakanlığımız ve diğer bakanlıklar olarak konunun tamamen üzerindeyiz. Sürekli takip ve müdahale ediyoruz” diye konuştu.

4 karşılaşma ertelendi

İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi. Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor - Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor - Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak.