İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in birçok yerinden de hissedildi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyuruldu. AFAD, Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde de hissedildiği bilgisini duyurdu. Deprem nedeni ile kısa süreli bir panik yaşanırken can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz açıklarındaki Oniki Adalar, şiddetinin ise 4.4 olduğunu bildirdi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...