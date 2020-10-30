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İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın yıkılan bina var

SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6.6 şiddetindeki depremin ardından 20'ye yakın binanın yıkıldığını açıkladı.

Güncel 30.10.2020, 15:49
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İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın yıkılan bina var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6.6 şiddetindeki depremin ardından CNN Türk canlı yayınında konuştu.

Belediye Başkanı Soyer, kentte şu ana kadar 20'ye yakın binanın yıkıldığını açıkladı. 

Tunç Soyer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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