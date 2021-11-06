İYİ Partili Lütfü Türkkan: "Milletimizden özür diliyorum"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek yanıt vermiş ancak olaya dair videolar bulunmasına rağmen, "Bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız" ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

"Milletimizinden özür dilerim"

Küfrettiğini henüz birkaç saat önce reddeden Türkkan, gece yarısı Twitter hesabından video paylaşarak hatasını itiraf etti. "Yapmamam gereken bir şey yapmışım, kötü sözler söylemişim" diyerek daha önceki açıklamasıyla ters düşen Türkkan'ın, özür dilerken "Sayın genel başkanımızdan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan..." diye sıraladığı videoda şehit ailesini anmaması tepki çekti.

Türkkan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: