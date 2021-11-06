İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burası Kürdistan" ve "Sayın Öcalan" skandalından sonra tepki toplayan bir olaya daha karıştı. Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl'e gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

"Benim kardeşimin tüm vücudu parçalandı"

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP’yi Selo’yu savunana bir kadın bu" diyen şehit yakınının sözlerine sinirlenen İYİ Partili Lütfü Türkkan, “Bacını s.....” diyerek sözleri herkesi şoke etti. Türkkan ayrıca şehit yakınını tartaklayarak polis ekiplerini çağırdı.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.



Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.



Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.