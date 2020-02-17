İYİ Parti'de peş peşe istifalar

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

İsmail Ok, "Bu dönem son milletvekilliğimdir. Bundan sonra asla milletvekili adayı olmayacağımı da ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Başta Genel Başkanımız olmak üzere hiçbir partilimiz ile dargınlığım, kırgınlığım veya şahsi bir problemim söz konusu olamaz" dedi.

İYİ Partili Ok sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Ayrıca kamuoyunda yanlış algıların oluşmaması için altını önemle çizerek ifade etmek isterim ki ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıntı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu’nun kurduğu parti ile ne de Sayın Babacan’ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz. Şahsım Türk Milliyetçiliği Ülküsüne gönül vermiş ve bu duruşumdan da asla taviz vermeyecek bir duruşa sahibim. Bu dönem son milletvekilliğimdir. Bundan sonra asla milletvekili adayı olmayacağımı da ifade etmek istiyorum."

İşte o açıklama:

İyi Parti'deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğinden istifamı içeren basın açıklamasıdır. pic.twitter.com/jRyOxdlxhT — İsmail OK (@ismailok_) February 17, 2020

Ok, "Devletimize ve milletimizi zarar verecek, bölücü, yıkıcı faaliyet gösteren parti ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alan, gücünü ve sermayesini emperyalist güçlerden alan kişi ya da kişilerin asla erişemeyeceği Atatürk’ümüzün milliyetçilik anlayışı ile kurulmuş ve bu doğrultuda siyaset yapması arzu edilmiştir. Ancak bu iddiamız çok kısa bir zamanda yerle bir olmuş ve hayallerimiz yıkılmıştır" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na eleştiri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Ok, "Yapacak hiçbir işi kalmamış gibi HDP'li belediyeleri ziyaret etti" ifadesini kullandı:

Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş’ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP’nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir. Partimiz yönetiminin milletvekilleri ile yaptığı ilk toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve bunun tarafımdan kabul edilemeyeceğini ifade ettikten sonra 'Parti Yönetimin görüşünü sordum.' En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceğini anlaşılmış oldu.

Soros göndemesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birebir görüştüğünü söyleyen Ok; Soros vakfına da gönderme yaptı:

Sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros’çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir. Ve 03.09.2019 tarihinde yaptığım yazılı basın açıklaması ile özellikle Genel Merkez Yönetimini de bu konuda eleştirmişimdir.

Artık milletvekili adayı olmayacağını ve yapılacak ilk genel seçimde aktif siyasetten çekileceğini duyuran Ok, Akşener'in görevine devam etmesini istediğini, ancak siyasi çalışmalarını sonlandırdığını belirtti.

İSTİFA EDEN ÇOKAL’DAN YENİ AÇIKLAMA

İYİ Parti’den geçen hafta istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, istifa etmesinin ardında yatan nedenleri açıkladı.

Çokal, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanın ve yetkili kurulların haberi-onayı olmaksızın, tüzük dışı uygulamaları görev değişikliklerini dayatarak hiyerarşik nezaketi yok sayan, şeffaflık ilkesini ihlal eden bir siyasi partide, parti bilinci ve aidiyetinin bir anlamı olmadığı gibi, Türk Milliyetçiliği fikri de bu tarz anti-demokratik uygulamalarla ihya olamaz.

Her ne kadar Genel Başkan Meral Akşener, parti teşkilatlarıyla ters düştüğümü dile getirmiş olsa da gerçekte olan teşkilatımızı ve yol arkadaşlarımızı keyfi bir il başkanına karşı savunmuş olmamdır. Savunduğum yol arkadaşlarım kongre korkusu olmayan, İYİ Parti kuruluşunun en başından beri can hıraş ve cesurca çalışan arkadaşlarımızdı. Ancak Genel Başkanın ve yetkililerin haberi olmadığını beyan etmelerine rağmen, adını koyamadığımız bir biçimde emek sahipleri, kongre hakları ellerinden alınmak için uydurulmuş yerel haberlerle önce disipline sevk edildi, sonra görevlerinden alındılar.”

“ÜLKÜCÜLERİN İKİNCİ SINIF BİREY YAPILMAYA VE DIŞLANMAYA ÇALIŞILMASI…”

Çokal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Elbette her şeye rağmen mücadeleme devam edebilirdim, ancak parti içinde Türk Milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur. Bu hayal kırıklığının bir neticesi olarak, zorlu bir süreçte bütün riskleri göze alarak dâhil olduğum ve kurucu ilçe başkanlığı yaptığım İYİ Parti’den, STK ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği gibi görevlerime rağmen istifamı verdim. Elbette konuşulacak çok şey olmasına rağmen, gerektiğinde vicdanımın sesini dinleyerek en acı kararları almam gerektiğini bana fedakârlıkla öğreten Genel Başkan Sayın Meral Akşener’e teşekkür eder, artık eski yol arkadaşlarım olan değerli İYİ Partililere başarılar dilerim.

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını TBMM’de gerek verecek olduğum önergelerle gerek Meclis Genel Kurul konuşmalarımla dile getirmeye devam edeceğim.”

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