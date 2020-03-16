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 İtalya'da görev yapan akademisyen: Boğularak ölüyorlar

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ülkesi İtalya zor günler geçiriyor. Çin'den sonra en fazla ölüm oranına sahip olan İtalya'da görev yapan araştırma görevlisi Senem Önen'in anlattıkları dehşete düşürdü. Dünyanın korkunç videoları görmediğini savunan Önen salgına yakalanan hastaların son safhada boğularak öldüğünü dile getirdi.

 İtalya'da görev yapan akademisyen: Boğularak ölüyorlar

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ülkesi İtalya zor günler geçiriyor. Çin'den sonra en fazla ölüm oranına sahip olan İtalya'da görev yapan araştırma görevlisi Senem Önen'in anlattıkları dehşete düşürdü. Dünyanın korkunç videoları görmediğini savunan Önen salgına yakalanan hastaların son safhada boğularak öldüğünü dile getirdi.

16 Mart 2020 Pazartesi 11:54
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 İtalya'da görev yapan akademisyen: Boğularak ölüyorlar

İtalya'da bir üniversitede biyoloji departmanında araştırma görevli olarak çalışan Senem Önen, İtalya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili merak edilenleri anlattı. Salgının grip gibi algılanmasının büyük bir hata olduğunu söyleyen Önen "Salgın çok ağır seyrediyor, yakalanan kişi son durumda nefes darlığından yani boğularak ölüyor" dedi.

"VİDEOLARI GÖRMÜYORSUNUZ"
İtalyanların sosyal medyada yayılan balkonda şarkı söylemelerine de değinin Önen "Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Bir şekilde morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar ama hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz. Yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz" dedi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 1809'A YÜKSELDİ
Ülkede, üç hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.

İTALYA'DA DURUM KORKUNÇ!
Avrupa'da korku seviyesini artırırken, "İtalya'da başka bir şey mi yaşanıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Ancak, İtalya agresif önlemler almakta diğer Avrupa ülkeleri gibi gecikti. Virüs, İtalya'ya, yurt dışından gelen tur gemisi yolcuları ile giriş yaptıktan sonra ülke içinde insandan insana hızla bulaştı. Sağlık tesislerinin yetersizliği nedeniyle de ülke genelinde büyük eleştiri toplayan yöntemler uygulanıyor. Enfekte olan yaşlı sayısı da oldukça fazla olduğu için, vaka sayısına oranla ölüm sayısı diğer ülkelere göre yüksek seyrediyor.

Son Güncelleme: 16.03.2020 12:10
Anahtar Kelimeler:
İtalyaDışarı çıkmayınCoronavirusKoronavirüs
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