İsveç'te terör yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe geldi...

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savurduğu görüldü.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak menfur eylem şiddetle kınandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: "BU TÜR GİRİŞİMLERE MÜSAMAHA GÖSTERMEMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'te PKK terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oktay, “İsveç'te hain terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef halan gösteriyi lanetliyoruz. İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz. Bu yaşananlar, Türkiye'nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: "CUMHURBAŞKANIMIZI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ HEDEF ALAN EYLEMİ LANETLİYORUZ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan eylemi lanetliyoruz. İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: "CUMHURBAŞKANIMIZIN ALEYHİNE YAPILAN EYLEMİ EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

"İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ KURTULMUŞ: 'İSVEÇ'TE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇİRKİN GÖSTERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ'

İsveç'de gerçekleşen gösteriye ilişkin “Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez”

ÖMER ÇELİK: "CUMHURBAŞKANIMIZIN VE TÜRKİYE'NİN HEDEF ALINMASINI LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi sosyal hesabında yaptığı paylaşımda, İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetlediklerini bildirdi. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez olduğunu ifade eden Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız.”

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: "BU TERÖR EYLEMİNE MÜAADE EDEN İSVEÇ HÜMÜNETİ'Nİ KINIYORUM"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin provokasyonuna ilişkin, "İsveç'in başkenti Stockholm'de bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum." diye konuştu.

HAZİNE VA MALİYE BAKANI NEBATİ:

"İsveç'teki saygısızlığı, Cumhurbaşkanımızın şahsına değil milletimize ve devletimize yapılmış bir saygısızlık olarak görüyor, bu hadsizliği lanetliyorum. Türkiye ile müttefik olma isteğini dillendiren bir ülkenin, başkentinde böyle bir rezilliğe müsaade etmesi kabul edilemez."

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "TERÖR ÖRGÜTLERİ ZEHİRLİ YILAN GİBİDİR AYNI ÇUVALA GİRENİ SOKAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar. Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar. Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir” ifadelerine yer verdi.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: "EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'teki PKK terör örgütünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Altun paylaşımında, “İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO'ya girmek istiyorsa Madrid'de verdiği sözleri tutmalıdır. Bu konuda Türkiye'nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm'de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI BİLLSTRÖM: 'YAPILANLAR İĞRENÇ'

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'te Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah eylemlerine devam ediyor. Başkent Stockholm'deki tarihi belediye binası önünde toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström sosyal medya hesabından tepki geldi. Hükümetin siyasi konularda tartışmaları desteklediğini fakat siyasi temsilcilere yönelik tehdit ve nefret söylemlerinden uzak durduğunu ileri süren Billström, “Halk tarafından seçilmiş bir başkanı belediye binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç” dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: "İSVEÇ'İ DERHAL TEDBİR ALMAYA DAVET EDİYORUZ'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.