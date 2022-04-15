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İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkbey bölgesinde Cuma Namazı çıkışına Danimarkalı sapığa Kur'an-ı Kerim yakma partisi düzenletiyor. Bunu da yaparken bütün polis teşkilatını oraya yığmış, çok sıkı önlemler almış. Paskalya tatilini geçiren polislerin izinlerini geri çekmiş ve Danimarkalı sapığa koruma sağlıyorlar.
Güncel 15.04.2022, 23:12 15.04.2022, 23:17
Müslümanların kutsal ayı Ramazan, Hristiyanların kutsal haftası Paskalya, provokatör ise İsveç polisi. Müslümanlar ile Hristiyanlar arasını bozup birbirine düşürmek istiyor. Hristiyan dostlarımızda bu olaylardan oldukça rahatsız. Onlarda kutsal kitapların yakılmasına karşılar. Müslüman mahallerde Kur'an'ı Kerim yakmak için izin isteyen Danimarkalı sapığa, 'güvenlik nedeniyle size burada izin veremeyiz'' diyemiyorlar.