İsveç polisi provokatörlüğe soyundu

Müslümanların kutsal ayı Ramazan, Hristiyanların kutsal haftası Paskalya, provokatör ise İsveç polisi. Müslümanlar ile Hristiyanlar arasını bozup birbirine düşürmek istiyor. Hristiyan dostlarımızda bu olaylardan oldukça rahatsız. Onlarda kutsal kitapların yakılmasına karşılar. Müslüman mahallerde Kur'an'ı Kerim yakmak için izin isteyen Danimarkalı sapığa, 'güvenlik nedeniyle size burada izin veremeyiz'' diyemiyorlar.