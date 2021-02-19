İSTİSMARA KARŞI DESTEK TELEFON HATTI AÇILDI

Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek Hattı çocuk istismarı vakalarında mağdur çocuk, mağdur çocuğun ebeveyni veya istismar durumundan şüphelenen/emin olan çocukla ilişkili herhangi bir kişinin arayarak yasal veya psikososyal danışmanlık alabileceği bir telefon hattı başlattı.

TELEFON HATTI NUMARASI NEDİR VE HAT HANGİ SAATLERDE AKTİF?

0850 216 53 67 numaralı telefon hatta ulaşılabilmektedir. Destek hattı hafta içi 10:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TELEFON HATTINDAN HANGİ KONULARDA DESTEK ALINABİLİR?

Çocuk istismarı vakaları için yasal mercilere bildirim konusunda yönlendirme,

İstismar bildirimi adli mercilere yapılan ancak henüz kamu avukatı atanmamış istismar mağduru çocuklara destek,

İstismar bildirimi adli mercilere yapılan ancak henüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden psikososyal destek için uzman atanmamış mağdur çocuklar için destek.

Nirengi Derneği Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı İdil Türkmen Ayaydınlı, hattın çağrı almaya başladığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek Hattı’nı 18 yaş altı istismar mağduru çocukların, bakım verenlerinin veya konudan haberdar olan çocukla ilişkili kimselerin yasal ve psikosoyal danışmanlık ihtiyaçlarına cevap vermek için oluşturduk. Bu kişiler telefon hattını doğrudan arayarak taleplerini ve sorularını iletebilir.”

BU HAT BİR RESMİ BİLDİRİM HATTI DEĞİLDİR

Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek Hattı’nın bir bildirim hattı olmadığının altını çizen İdil Türkmen Ayaydınlı, şu bilgileri paylaştı:

“Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek Hattı bir bildirim hattı değildir. Bir çocuğun istismar veya ihmal tehlikesi altında olduğu biliniyor veya bu konuda şüphe bulunuyor ise en kısa sürede şu kuruluşlardan birine ihbarda bulunulmalıdır.”

- Cumhuriyet Başsavcılıkları

- Kolluğun çocuk birimleri

- İl Emniyet Müdürlüğünde Çocuk Şube Müdürlüğü

- İlçelerde Çocuk Büro Amirliği

- Jandarma Genel Komutanlığı “Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri”,

- Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri

- Barolar, Çocuk Hakları Merkezleri

Resmi Bildirim Telefon hatları

- 155 Polis

- 156 Jandarma Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği

- 183 AÇSH Alo Sosyal Destek Hattı

Nirengi Derneği Programlar Koordinatörü ve YK Üyesi Zeynep Sanduvaç hatla ilgili şu bilgileri ekledi:

Mağdur çocuk tehdit edildiği, korktuğu veya kimi zaman ailesinin dağılmasından çekindiği için sessiz kalabilir. İhbarda bulunmak için somut deliller gerekmemektedir, şüphe yeterlidir.

İhbar iyi niyetle yapılmalıdır. Sağduyulu davranılması önemlidir. Asla yanlış veya kötü niyetle ihbarda bulunulmamalıdır. Bir kişiyi işlemediğini bildiğiniz bir suç sebebiyle ihbar ediyorsanız bu Türk Ceza Kanunu madde 267 uyarınca suç teşkil etmektedir.

İyi niyetle, çocuk istismarına karşı ihbarda bulunan kişiler hukuki ve cezai sorumlukları itibariyle kanunen koruma altındadır. Kanuni zorunluluk durumları hariç olmak üzere ihbarda bulunan herkes kimliğini gizli tutabilir.

HATTI İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARIN KOLAYCA ULAŞABİLMESİ İÇİN AÇIK TUTMAK ZORUNDAYIZ

Hat işleyişi hakkında genel bilgi almak için (0212) 337 27 31 numaralı hattan Nirengi Derneği'ne ulaşabilirsiniz.