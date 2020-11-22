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İstiklal Caddesi boş kaldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sessizliğin hakim olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

Güncel 22.11.2020, 23:33
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İstiklal Caddesi boş kaldı
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Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hafta sonu 81 ile uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasının öncesinde evlerine giderken, yabancı turistlerin dışında kimsenin kalmadığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Her gün binlerce kişinin akın ettiği ancak kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Öte yandan polis ekiplerince kısıtlamaya yönelik, helikopter desteli denetim yapıldı.

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