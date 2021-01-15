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İstenmeyen pazarlama mesajlarına son!

Tüketicilerin firma ve markalardan gelen, istenmeyen pazarlama mesajı, e-posta ve çağrılarını reddetmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İYS platformu hizmete açıldı. Arama ve iletileriyle bezdiren firmaları şikayet etmek isteyen vatandaşın 16 Şubat'a kadar vakti var.

Güncel 15.01.2021, 11:48
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İstenmeyen pazarlama mesajlarına son!

Ticaret Bakanlığı'nın, tüketicilerin istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalar gibi iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla oluşturduğu "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)" hizmete açıldı. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 16 Şubat 2021 tarihine kadar www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek. İleti Yönetim Sistemi ile, onaysız ticari elektronik iletilerin gönderilmeden engellenmesi, istenmeyen mesaj, mail ve telefon trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

16 ŞUBAT'A KADAR ŞİKAYET HAKKINIZ VAR

İYS ile tüketicilerin verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görüp kontrol edebileceğini ve reddetme hakkını kullanabileceğini belirten TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Vatandaş bu sistem üzerinden aslında sadece 16 Şubat’a kadar değil, istediği zaman istediği markaya, firmaya onay veya red verme hakkına sahip. 16 Şubat’a kadar da şikayetçi olduğu markaları bildirebilecek. Örneğin izniniz dışında veya hiç müşterisi olmadığınız halde sizi devamlı arayıp mesaj attığı için şikayetçi olduğunuz, sizi bezdirmiş bir firma varsa 16 Şubat’a kadar şikayetçi olabiliyorsunuz. Şikayetiniz devlet tarafından incelenerek gerekirse firmaya cezai yaptırım uygulanabiliyor. Belirlenen sürelerde vatandaşlar tarafından red hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacak. Söz konusu süre mevcut onayların kontrolüne ilişkin, bu tarihlerden sonra da tüketiciler diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilirler” dedi.   

Bakanlık tarafından 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020'de sona ermişti. Vatandaşlar tarafından bu onayların kontrol edilmesi için 16 Şubat’a kadar vakit bulunuyor. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Tüketiciler bu onayları 16 Temmuz 2021 tarihine kadar kontrol edebilecek.

İYS NEDİR?

İYS, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, TOBB tarafından sunulan bir veri tabanı sistemi. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama amacıyla yaptıkları arama, mesaj ve mail gönderme için tüketicilerden aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve red hakkını kullanıp, şikayetlerini iletebilmesine olanak tanıyor.

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