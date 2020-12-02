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'İşten yeni çıktım' bahanesi tutmadı: 3 bin 150'şer lira ceza aldılar

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaya devriyelere yakalanan vatandaşların bahanesi hep aynı oldu. “İşten yeni çıktım” diyenlere 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.

Güncel 02.12.2020, 09:06
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Korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda tüm Türkiye'de saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi'nde görevli uzman ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde ceza yememek için uzman ekiplerin “dur” ihtarına uymayan bir sürücü, otomobiliyle kaçarak kayıplara karıştı.

Sokakta yakalananların bahanesi hep aynı oldu

Kısıtlama saatlerinde sokakta ekiplere yakalanan vatandaşların bahanesi, “işten yeni çıktım” olunca ceza almaktan kurtulamadılar. Kontrol noktalarında ekiplere takılan bazı sürücülere de 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Ekipler kısıtlama saati süresince yaya ve sürücüler üzerinde kontrollerini gerçekleştiriyor.

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