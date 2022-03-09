İSTEB Genel Kurulunda Kuruluşunun 3. Yaşını Kutladı

Mevcut yönetim kurulu ve denetim kurullarının güven tazelediği ibra edildi.Genel kurulda İstanbul Ticaret Odası Meslek Organları seçimlerinde Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesinde Başkan ve Meclis Üyeliğine adaylığını açıklayan İSTEB Başkanı Ulvi Özcan yaptığı konuşmada : ‘’Bu gün meslek komitesi başkan ve meclis üyeliğine adaylığımı açıklarken bu açıklamayı bireysel bir açıklama olarak değerlendirmeyiniz.Bu ‘’BİZ’’ hareketinin adaylık açıklamasıdır. Burada sektörle ilgili umutları olan herkesi temsilen adayım,kaygıları olan hepimiz adayız aslında.Şu anda beraber strateji oluşturmak ,planlama yapmak üzere bir ‘’İcra kurulu’’ oluşturduk.Bu icra kurulunda sektörün iyi tanıdığı, güven duyduğu çok değerli arkadaşlarım; Akın Uzunoğlu, Neşecan Çekici, Dr. Ahmet Büyükduman, Ahmet Bircan, Ayla Erdim, Murat Ergin ve Mustafa Ersu Altınkök’de yer aldı. Bu icra kurulumuz ile ilgili herkesle çok iyi iletişim kuracağız, organizasyonlar yapacağız, ve ihtisas komiteleri kuracağız.İstanbul Ticaret Odası seçimlerine giden süreçteki çalışmalarımız yakın zamanda www.HedefSayginEmlakciilk.org adresimizde ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır ; ‘’Bu süreçte tüm meslektaşlarımızın öneri ve fikirlerine açık olacağız..’’dedi.