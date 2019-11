İşte Trump'a izletilen video!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sırasında pek çok konuyla birlikte PKK da konuşuldu. PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Trump, Kürt gruplar arasında farklı yapılanmalar olduğunu ve Kobani ile kısa süre önce görüştüğünü söyledi.

Trump, Kobani'yi davet edip etmeme konusundaki net kararının ne olacağını dile getirmekten kaçındı.

Beyaz Saray'daki görüşmeleri sırasında Erdoğan Trump'a Mazlum Kobani kod adlı terör örgütü elebaşının planladığı ve üstlendiği terör saldırılarını anlatan bir video izletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, twitter hesabından o videoyu paylaştı.

Here is the video that was shown to President Trump and US senators by President Erdogan yesterday during their meeting at the White House.



The video details the massacres committed by the terrorist code named Mazloum Kobane. pic.twitter.com/KFexW9hvMy