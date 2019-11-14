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İşte Trump'a izletilen video!

Beyaz Saray'daki görüşmeleri sırasında Erdoğan Trump'a Mazlum Kobani kod adlı terör örgütü elebaşının planladığı ve üstlendiği terör saldırılarını anlatan bir video izletti. İşte o video...

İşte Trump'a izletilen video!

Beyaz Saray'daki görüşmeleri sırasında Erdoğan Trump'a Mazlum Kobani kod adlı terör örgütü elebaşının planladığı ve üstlendiği terör saldırılarını anlatan bir video izletti. İşte o video...

14 Kasım 2019 Perşembe 17:59
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İşte Trump'a izletilen video!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sırasında pek çok konuyla birlikte PKK da konuşuldu. PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Trump, Kürt gruplar arasında farklı yapılanmalar olduğunu ve Kobani ile kısa süre önce görüştüğünü söyledi.

Trump, Kobani'yi davet edip etmeme konusundaki net kararının ne olacağını dile getirmekten kaçındı. 

Beyaz Saray'daki görüşmeleri sırasında Erdoğan Trump'a Mazlum Kobani kod adlı terör örgütü elebaşının planladığı ve üstlendiği terör saldırılarını anlatan bir video izletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, twitter hesabından o videoyu paylaştı. 

Son Güncelleme: 14.11.2019 18:03
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