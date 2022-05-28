İşte sosyal medyada çok konuşulan o karikatür!

Resimde fil görebiliyor musunuz? Eğer cevabınız ‘evet’ ise yüzde 1’lik kesimdesiniz demektir…

TikTok yıldızı Hectic Nick tarafından paylaşılan beyin yakan resim, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Nick, optik illüzyon resmini paylaşarak, ‘İnsanların sadece yüzde 1’i bu resimdeki gizli fili görebiliyor. Kolay değil ama ekranınızı ters çevirmeyi deneyin, belki onu bulabilirsiniz.” dedi.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan birkaçı: “Fili bulmam on saatimi aldı” “Ekranı döndürmeden buldum. Sanırım yüzde birlik kesimdeyim”

Resmin tamamını ters çevirip baktığınızda, kocaman bir filin olduğunu görebilirsiniz. Aslında kalın ağaç gibi görünenler filin ayağı, kısa ağaç ise filin hortumu.

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