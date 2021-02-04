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İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası!
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları son günlerde yeniden yükselişe geçti. 3 Şubat 2021 tarihinde belirlenen günlük vaka sayısı uzun bir aranın ardından 8 bin 102 seviyelerine çıktı. Peki, İstanbul'un koronavirüs haritası ne durumda? İşte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında mega kent İstanbul'un yoğunluk haritası...
Güncel 04.02.2021, 10:55 04.02.2021, 11:18
2009
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU