İşte bildiriye imza atan amirallerin özgeçmişleri

Yayınladıkları bildiri ile tepki çeken 103 amiralin kim olduğu ortaya çıktı.

İşte o amirallerin isimler:

E. Amiral Ergun MENGİ

Bildirinin en başında imzası bulunan isim Ergun Mengi 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden Tuğamiral rütbesiyle emekli oldu. Emekliliğinin ardından çeşitli STK'lar ile çalışmalar gerçekleştiren Mengi, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nde “Bilimsel Danışman” unvanıyla görev yapıyor. Emekli Amiral ayrıca Global İlişkiler Forumu'nun da üyesi konumunda bulunuyor.

E. Amiral Alaettin SEVİM

Bildirideki imza listesinde iki numarada bulunan isim olan Emekli Tuğamiral Alaettin Sevim Piri Reis Üniversite'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Hakkında 2011 yılında “Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri” davası kapsamında tutuklama kararı alınan Sevim, Ergenekon davasından hapis yattı. Dava kapsamında adı pek çok maddede yer alan Sevim 2014 yılında tahliye edildi.

E. Amiral Kadir Nazif ÖZDAĞDEVİREN

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı görevini yapan Tuğamiral Kadir Nazif Özdağdeviren, 7 Ağustos 1998 tarihinde dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin ile Genelkurmay Başkanı Karadayı tarafından Köşk'e çıkarılan Yüksek Askeri Şûra kararları, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayından geçmişti.

Yine o dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, 30 Ağustos 1998 tarihinden geçerli olmak Genelkurmay Başkanı olmuştu. Bu YAŞ kararlarında Nazif Özdağdeviren Tuğamiralliğe terfi ettirilmişti. Özdağdeviren aynı zamanda Piri Reis Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

E. Amiral Işık BİREN

88 Müdahale Emekli Admiral Işık Biren darbe, tartışmalı ifadeleriyle tanınıyor. NATO Kuzey-Doğu Akdeniz Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan emekli Koramiral 12 Eylül darbesinde etkin görev yaptı. Biren, darbeden yıllar sonra çıktığı bir televizyon programında 80 darbesini “12 Eylül gerçekleşmeseydi, dış müdahale olacaktı” diyerek aklamaya çalışmıştı.

E. Amiral Ahmet ŞENOL

Ahmet Şenol'dan bildiriye imza atan emekli amirallerden biri. Şenol Ergenekon ve Balyoz davaları geçen ismi geçen amirallerden biri olarak tanınıyor. Şenol'un özellikle fişleme dosyalarında isminin geçtiği iddianame ile belirtilmişti. 2005 yılında görev süresi uzatılan Şenol, Tuğamiral rütbesiyle emekli olmuştu.



E. Amiral Hasan HOŞGİT

Emekli Amiral Hasan Hoşgit 90’lı yılların başında Turgut Reis gemisinde komutanlık yaptı, 1998’de amiralliğe terfi ett, Akdeniz Bölge Komutanı oldu. Hasan Hoşgit Balyoz soruşturmaları kapsamında 2011 yılında tutuklandı. Hoşgit, 3.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 19 Haziran 2014’te AYM kararıyla tahliye edildi.



E. Amiral Ömer Vedat ERSİN

Tuğamiral Ömer Vedat Ersin de bildiriye imza atan emekli amirallerin arasında yer alıyor. Ersin ayrıca Leventler Dayanışma Derneği'nin onursal başkanlığı görevini üstleniyor.

E. Amiral Osman Metin AÇIMUZ

Orgeneral Metin Açımuz, Balyos olayları kapsamında "yönetim kadrosu" olarak belirlenen listede geçen isimler arasında yer alıyor. Açımuz Deniz Kuvvetleri'nde Personel Başkanlığı, Boğaz Komutanlığı, Çıkarma Filo Komutanlığı, Deniz Harp Akademileri Komutanlığı gibi çeşitli suüstü birlikleri, kıta ve karargâh görevlerinde bulundu. 2003 yılında Tümamiral rütbesinde kadrosuzluktan emekli oldu.

E. Amiral Atilla KEZEK

2013 yılında Balyoz olayları sırasında istifa ederek görevinden ayrılan Atilla KEZEK 2003’de Tuğamiralliğe terfi ederek 2003-2004 yılları arasında Refakat ve Karakol Filosu K.lığı, 2004-2007 yılları arasında Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

30 Ağustos 2007’de Tümamiralliğe terfi ederek; 2007-2008 yılları arasında Dz.K.K.lığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 2008-2009 yılları arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2009-2011 yılları arasında Mayın Filosu Komutanlığı ve 2011-2012 yılları arasında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevlerini deruhte etmiştir.

30 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Koramiralliğe terfi ederek; 2012-2013 tarihleri arasında Güney Deniz Saha Komutanlığı görevini deruhte eden (E) Koramiral KEZEK, 03 Ağustos 2013 tarihli atama emri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine atanmıştır. Kezek sosyal medya hesabından da yaptığı bir paylaşım ile bildiride imzası bulunmamasına rağmen bildiriye verdiği desteği ilan eden Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un tweetini retweet etti.



E. Amiral Türker Ertürk

Tümamiral Türker Ertürk, sınırımızda PYD olsun daha iyi imasıyla "İlişkilerimizi geliştireceğimiz federatif bir yapı içerisinde "Kürtler" (PYD) olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." demişti.

Ertürk'ün skandalları bununla da sınırlı değil. Reyhanlı katliamının emrini veren THKP/C Acilciler Grubu lideri Mihraç Ural ile skandal bildiride imzası olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün birlikte verdiği poz da yeniden gün yüzüne çıktı.