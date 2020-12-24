İşte Baba Vanga'nın önümüzdeki yıllar için büyük kehanetleri

Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen, 1996 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce 11 Eylül 2001 saldırısı ile ilgili çok ilginç tahminler yürüten Baba

Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını ve dünyayı “güçlü bir ejderhanın” ele geçireceğini söylemiş. İnsanlar “güçlü ejderhanın” Çin olduğuna inanıyor.

Vanga, bu sefer Çin ile ilgili bir kehaneti yüzünden gündem oldu.

Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden 73 yaşındaki Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini iddia etmiş ve "Onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke dışında hakimiyeti geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın gönderimini söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım" demişti.

Gelecek yıl petrol üretiminin duracağını, dünyanın dinleneceğini tahmin eden Baba Vanga, petrol üretiminde yaşanacak sıkıntılar nedeniyle "trenlerin güneş ışığını kullanarak uçacağı" kehanetinde bulunduğu da iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki yıllar içerisinde bir suikast girişiminin kurbanı olacağı ve Avrupa'da birçok terör saldırısı düzenleneceğinin de Baba Vanga'nın tahminleri arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Kaynak cnnturk.com