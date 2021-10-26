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İşte Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni imajı

Cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, imaj değiştirdiği ortaya çıktı.

Güncel 26.10.2021, 10:49
İşte Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni imajı

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, cezaevinde imaj değişikliği yaptı. Sakallarını uzatan Oktar’ın yeni halini, 'kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğu belirtildi. Oktar hayranları ise fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular.

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