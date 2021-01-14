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İstanbulkart’ınızı HES kodunuzla eşleştirmek için son gün: İşte eşleştirme ekranı ve anlatımı

İçişleri Bakanlığı’nın toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulkart'lar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemleri başlamıştı ve genelgede işaret edilen tarih yaklaştı. 15 Ocak'a kadar İstanbulkart'ını HES koduyla eşleştirmeyenler toplu taşımadan faydalanamayacak ayrıca 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenecek.

Güncel 14.01.2021, 12:36 14.01.2021, 13:26
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İstanbulkart’ınızı HES kodunuzla eşleştirmek için son gün: İşte eşleştirme ekranı ve anlatımı

İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşımada HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesi ardından İBB, İstanbulkart'lar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemlerini geçtiğimiz ay başlatmıştı. Genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak.

TESPİT EDİLENLER İLGİLİ MAKAMLARLA PAYLAŞILACAK

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR TOPLU TAŞIMAYI KULLANAMAYACAK

İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenecek.

İSTANBULKART İLE HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemini yapabilecek. İşlem sırasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar 153’ü arayarak destek alabilecek.

İNTERNETTEN YAPMANIN YOLU

İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.

Eşleştirme ekranı için tıklayın

HES KODUNUZU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

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