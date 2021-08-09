Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, koronavirüs aşısı olmayanlara getirilen bir yasağı köşesine taşıdı.

Ataklı'nın aktardığına göre İstanbul'daki orduevlerine aşısız girmek yasaklandı. İşte Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm.

Korona vakaları giderek artıyor.

Yaz tatili rehavetine Kurban Bayramı’nın uzun tatili de eklenince korona yine tehdit edici boyuta doğru tırmanmaya başladı.

Tabii ister istemez herkesi yeni sert önlemlerin alınıp alınmayacağı telaşı sardı.

Buna göre aşısı olmayanların AVM’lere, devlet dairelerine girmeleri, toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklanabilir.

Bu yönde talepler olduğu kadar, pek çok kişi de doğal olarak karşı çıkıyor.

Ancak bir emekli asker arkadaşımdan öğrendiğime göre İstanbul’daki orduevlerine aşısız girmek yasaklanmış.

Birinci Ordu Komutanlığı’nın aldığı karara göre; her kim olursa olsun aşı olmamış kişilerin orduevlerine alınmaması talimatı verilmiş.

Emekli asker arkadaşım, “Uzun zamandır orduevlerine gitmemiştim, pandemi döneminde pek dışarı da çıkmadım. Kapıya vardığımda görevli subay aşı kartımı görmek istedi. Ben HES kodu sandım. Meğer gerçekten aşı kartıymış. Aşı olmadığımı söyleyince içeri giremeyeceğimi söyledi. Yazılı emri görmek istedim, üzerinde Birinci Ordu anteti olan bir kağıdı gösterdi ancak cep telefonumla fotoğrafını çekmeme izin vermedi. Bu nasıl iş anlamadım” dedi.