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İstanbul’da yıllara göre aylık öğrenci ulaşımı fiyat değişimi
İstanbul'da öğrenci ulaşım bedelleri yıllara göre nasıl bir değişim gösterdi? 2006 yılında 50 Tl olan öğrenci aylık akbil ücreti 2022 yılında ise 78 Tl. 16 yılda sadece 18 Tl zamlandı. 2007 yılında 100 Tl olan aylık tam akbil ücreti ise 2022 yılında 602 Tl'ye yükseldi.
Güncel 23.05.2022, 21:35
İstanbul’da yıllara göre aylık öğrenci ulaşımı fiyat değişimi şu şekilde:
2006: 50 ₺
2007: 50 ₺
2008: 55 ₺
2009: 55 ₺
2010: 60 ₺
2011: 70 ₺
2012: 75 ₺
2013: 75 ₺
2014: 77 ₺
2015: 77 ₺
2016: 80 ₺
2017: 85 ₺
2018: 85 ₺
2019: 40 ₺
2020: 50 ₺
2021: 57 ₺
2022: 78 ₺