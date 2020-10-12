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İstanbul’da sağanak yağış beklentisi!

Meteorolojik tahminlere göre, güneyli yönlerden esen rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek İstanbul genelinde sağanak yağışlara neden olacağı bekleniyor.

Güncel 12.10.2020, 17:25
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İstanbul’da sağanak yağış beklentisi!

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

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