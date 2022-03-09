İstanbul'da kar kapıda bekliyor! Peki motokuryeler çalışacak mı?

Motokuryeler için mesai nasıl ilerleyecek?

İstanbul Valiliği: "Motokuryeler, motor ve scooterlann 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: