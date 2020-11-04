İstanbul’da esnek mesai genişledi… İşte alınan yeni kararlar

İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında esnek mesai saatleri genişletildi. Bu kapsamda kamuda ve sanayi sektöründe değişikliğe gidildi. Peki, İstanbul’da esnek çalışma nasıl olacak? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. İşte alınan yeni kararlar:

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı.

Toplantı sonrasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni çalışma saatlerine ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya’nın açıklamaları şöyle:

“Bireysel önlemlere uymada sorunlarımız var. Kısıtlanmış günlere geri dönemk istemiyoruz. Bu süreçte maske su kadar gerekli. İstanbul’da tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesaiye geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamı genişliyor.

KAMUDA KİMLER EVDEN ÇALIŞACAK?

Peki, İstanbul’da kimler evden çalışacak? Vali Yerlikaya’nın verdiği bilgiler şöyle:

60 yaş üstü çalışanlar,

Hamileler,

Kronik rahatsızlığı olanlar,

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek.

Bu kişilerin dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

SANAYİDE MESAİ SAAT 07.00’DE BAŞLAYACAK

İşçi ve işveren sendikalarımız, meslek odalarımız, STK’larımız ile istişareler ettik. Sanayide çalışanların 07.00’de mesaiye başlaması kararı alındı. 9 Kasım Pazartesi’den itibaren uygulanmaya başlayacak.