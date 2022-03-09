İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Toplamda 205 uçak seferi iptal edildi

İstanbul, Sibirya'dan gelecek bir soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. Soğuk havanın Karadeniz üzerinden gelmesi beklenirken, Çarşamba gecesi il genelinde kar geçişiyle birlikte sıcaklıkların sıfır ve altına düşeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün süresince etkili olacak kar yağışının ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.

KAR ÜLKENİN YÜKSEK YERLERİNDE GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Bugün itibarıyla istanbulun bazı bölgelerinde kar yağışları başladı. Arnavutköy Kuzey Marmara karayolu ve Yassıören mahallesinde kar yağışı görüldü.

THY 205 UÇAK SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Art arda yapılan uyarılar sonrasında yarın gerçekleşecek uçak seferleri iptal edildi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldı. Sefer detayları şu şekilde: İstanbul Havalimanı'nda toplam 185 sefer iptali yapıldı. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edildi. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali gerçekleşti. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi. (Haberler.com)