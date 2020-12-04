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İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü

Kısıtlama sonrası sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

Güncel 04.12.2020, 21:15
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İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü
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Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde hafta sonunun tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama sonrası İstanbul’da meydanlar sessizliğe büründü. Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta hafta sonu gün boyu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 21.00 itibarı ile başladı. Bu kapsamda hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek. Öte yandan Anadolu yakasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. İstanbul’un kalabalık meydanlarından, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Gece ise kentin birçok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettirdi.

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