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İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları dahil 11 hakim ve savcı Yargıtay'a üye seçi

HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

Güncel 27.11.2020, 15:18 27.11.2020, 15:20
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İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları dahil 11 hakim ve savcı Yargıtay'a üye seçi
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HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

İşte diğer isimler;

Yüksel Kocaman
İrfan Fidan
Canel Rüzgar
Fuzuli Aydoğdu
Mustafa Beyhan
Ahmet Çiçekli
Kemal Güngör
Mustafa Ercan
Mustafa Doğan
Savaş Şahinsoy

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