İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları dahil 11 hakim ve savcı Yargıtay'a üye seçi

HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

İşte diğer isimler;

Yüksel Kocaman

İrfan Fidan

Canel Rüzgar

Fuzuli Aydoğdu

Mustafa Beyhan

Ahmet Çiçekli

Kemal Güngör

Mustafa Ercan

Mustafa Doğan

Savaş Şahinsoy

.