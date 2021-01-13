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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağmur paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çektiği bir yağmur videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Seni çok özledik” ifadelerini kullandı.
Güncel 13.01.2021, 10:24
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