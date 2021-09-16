İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 'Aşılama oranımız yüzde 82,5'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9 milyon 472 bin 237, 2.doz 7 milyon 291 bin 509, 3.doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.