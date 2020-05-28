Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105177
ALTIN
377.566
DOLAR
6.8053
STERLİN
8.3422
EURO
7.4885

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü “Cuma Namazı” kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü “Cuma Namazı” kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek.

28 Mayıs 2020 Perşembe 13:51
2014 Okunma
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı

İstanbul'da Cuma Namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul'da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii'nde Cuma namazı kılınabilecek. Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağı İstanbul Valiliğinin sitesinden açıklandı.

Son Güncelleme: 28.05.2020 13:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
65 yaş ve üstü cuma namazı kılamayacak
65 yaş ve üstü cuma namazı kılamayacak
Telefonla organize olan çocuklar hocalarına sürpriz yaptı
Telefonla organize olan çocuklar hocalarına sürpriz yaptı
'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' ilk kez görüntülendi
'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' ilk kez görüntülendi
Ankara-Konya seferini yapan YHT Konya'ya ulaştı
Ankara-Konya seferini yapan YHT Konya'ya ulaştı
15 Temmuz gazisinin dramı
15 Temmuz gazisinin dramı
YHT'ler yeniden seferlerine başladı
YHT'ler yeniden seferlerine başladı
YENİ NORMALDE UYGULANACAK TEDBİRLER AÇIKLANDI
YENİ NORMALDE UYGULANACAK TEDBİRLER AÇIKLANDI
Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 - 31 Mayıs'ta yasak var mı?
Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 - 31 Mayıs'ta yasak var mı?
Koronavirüs balık fiyatlarını düşürdü
Koronavirüs balık fiyatlarını düşürdü
4 GÜN ZOR DAYANDIK...
4 GÜN ZOR DAYANDIK...
AVM'ler için tedbirler güncellendi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge
AVM'ler için tedbirler güncellendi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özkan düğünler için tarih verdi: 11 Temmuz!
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özkan düğünler için tarih verdi: 11 Temmuz!
YHT seferleri yarın itibariyle başlıyor
YHT seferleri yarın itibariyle başlıyor
27 Mayıs darbesi sonrasında 42 mezar kazıldı
27 Mayıs darbesi sonrasında 42 mezar kazıldı
80 yaşındaki Mahmuriye Nineden duygulandıran sözler
80 yaşındaki Mahmuriye Nineden duygulandıran sözler
Türkiye demokrasi şehitlerini anıyor: 27 Mayıs Darbesi'nin 60. yıldönümü
Türkiye demokrasi şehitlerini anıyor: 27 Mayıs Darbesi'nin 60. yıldönümü
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı
"Kazasız belasız bayram" dilekleri kabul oldu
"Kazasız belasız bayram" dilekleri kabul oldu
Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek
Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim