İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken yarından itibaren yağışın artarak devam etmesi bekleniyor.

Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli tüm personel 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır."

"Kamu kurum ve kuruluşlarındaki HAMİLE, MALUL ve ENGELLİ ÇALIŞANLARIMIZ dün olduğu gibi 11 Mart Cuma günü de idari izinli sayılacaktır."

Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için,

"Bir sonraki duyuruya kadar, 10 Mart 2022 perşembe günü 19.00 itibarıylamotokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.