İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!

İstanbul Valiliği'nden kar yağışına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada kar yağışının akşam saatlerinde kesileceğinin tahmin edildiği ifade edilirken, “Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlere göre; ilimizde cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olması, yağışın akşam saatlerinde kesileceği tahmin ediliyor. Salı günü İstanbul'un kuzey kesimlerinde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar hafif kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

"Kar ve buzlanmaya karşı önlem amacıyla 15 bin ton tuz kullanılmıştır"

Açıklamada bugün saat 09.00 itibariyle bazı merkezlerde ölçülen kar kalınlıklarına da yer verildi: “Çatalca (Radar sahası) 19 cm, Sarıyer Kilyos 10 cm, Silivri 10 cm, Sarıyer 8 cm, İstanbul Havaalanı 6 cm, Ümraniye 3 cm, Atatürk Havaalanı 2 cm, Sabiha Gökçen Havaalanı 2 cm olarak ölçülmüştür. Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğümüzce; sorumluluk alanındaki 4 bin 79 kilometre yol ağında 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 rotatif, 6 kurtarıcı, 102 bin ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde çalışma yürütülmüştür. 24 saat esasına göre yapılan çalışmalarda kar ve buzlanmaya karşı önlem amacıyla 15 bin ton tuz kullanılmıştır. Ayrıca; Kuzey Marmara otoyolumuzda görevli şirketler tarafından 104 adet bıçaklı kamyon, 19 adet yükleyici, 15 adet kurtarıcı, 32 bin ton tuz ve 800 ton solüsyon ile çalışmalar yapılmıştır. Başta güvenlik, ulaşım, sağlık olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın ekipleri görev başındadır.”