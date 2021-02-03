İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Boğaziçi Üniversitesinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasadışı gösterilerde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla gözaltına alınan ve dün yapılan savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen; (E.D.A), (A.D.A), (M.H), (U.B.Ç), (V.Ç.A), (H.Y), (H.S), (G.T), (R.D), (R.Ö) ve (A.Ö) isimli şahıslar hakkında, çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol (Ev Hapsi) tedbiri uygulanmıştır.

02 Şubat 2021 Salı günü çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağırıları yaptıkları ve akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığı tespit edilmiştir. Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir. Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı’ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir.

Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan (94) şüphelinin (29)’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, (65) şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan (11) şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır, gözaltında bulunan (29) şüphelinin işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.