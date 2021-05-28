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İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandı

Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 103. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Güncel 28.05.2021, 12:37
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandı

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan "Cumhuriyet Günü" kapsamında kardeş ülkenin bayrağının renklerine büründü.

Kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

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