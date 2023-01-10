İstanbul'un 3,5 aylık suyu kaldığı iddiaları hakkında İski'den açıklama

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Hiç yağış olmaması durumunda İstanbul’un 3,5 aylık su rezervinin bulunduğu iddialarına” yer verilmiştir.

İstanbul’un su yönetimi, doğadaki su döngüsüne paralel dinamik bir süreçtir. Sadece barajlardaki su rezervi üzerinden yapılan açıklamalar, gerçeği tam olarak yansıtmamakta ve İstanbul Halkını endişeye sevk etmektedir.

İstanbul’un su ihtiyacının %55 ila %70’i direkt olarak akarsulardan, regülatörler vasıtası ile karşılanmaktadır. Regülatörlerden alınan veya alınacak olan sular, doğal olarak baraj doluluk oranlarında yer almamaktadır. Önceki seneler dikkate alındığında; 2020 yılında su ihtiyacının %55’i, 2021 yılında %72'si ve 2022 yılında ise %42'si regülatörlerden temin edilmiştir.

Ayrıca İstanbul’un su kaynakları farklı yağış bölgelerinde yer almakta olup, kesintisiz su temininin sağlanması için gerekli çalışmalar ile ilave yatırımlara aralıksız devam edilmektedir. Ocak ayı içerisinde devreye alınması planlanan Melen 3 Terfi Merkezi ile de İstanbul'a günlük 735 bin metreküp ilave su sağlayabilecek bir sistem çalışmaya başlayacaktır.

Sonuç olarak İstanbul'da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağının altını bir kez daha çiziyor, başta 16 milyon hemşehrimiz olmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyuruyoruz!